Sari Pérez Cantú da inicio al ciclo escolar 2026-2027 en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó este lunes el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Escuela Secundaria "Ignacio Zaragoza", donde acompañó a estudiantes, docentes y familias en su regreso a las aulas.

La edil felicitó a las niñas, niños y jóvenes que comienzan un nuevo ciclo y reconoció el esfuerzo de madres, padres de familia y docentes que todos los días acompañan su formación.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de útiles escolares, libros de texto gratuitos y mobiliario, como parte de las acciones impulsadas por el gobierno del estado para apoyar a estudiantes de los 38 municipios de Coahuila. En total, se distribuirán más de 521 mil paquetes de útiles y más de 623 mil estudiantes recibirán sus libros de texto gratuitos.

La alcaldesa estuvo acompañada por el representante del gobernador y secretario de gobierno, Lic. Óscar Pimentel González; el subsecretario de gobierno, Lic. Sergio Sisbeles; el director del plantel, Prof. Carlos Hernández; el delegado de mejora, Ing. Orlando Hipólito Plaza; así como la representante de la SEDU, Lic. Pamela Alejandra Galindo, directora administrativa de secundarias generales, quienes refrendaron con su presencia el compromiso de las autoridades.

Sari Pérez destacó que la educación es una prioridad y que desde el gobierno municipal continuará trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez y con las instituciones educativas para acompañar a las familias fronterenses.

"Detrás de cada estudiante hay una familia que hace un esfuerzo todos los días para que pueda estudiar y salir adelante. Nosotros queremos acompañarlos y hacer nuestra parte", expresó.

Con el banderazo oficial, Frontera se sumó al arranque simultáneo del ciclo escolar en Coahuila. Sari Pérez deseó a toda la comunidad estudiantil un excelente ciclo, lleno de aprendizajes, nuevas experiencias y metas cumplidas.