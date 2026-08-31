Familia Guadiana cierra campo de lavanda en Rancho Manzanares de Arteaga

ARTEAGA, Coah.- El Rancho Manzanares suspendió temporalmente las visitas a su campo de lavanda debido al maltrato que algunos visitantes comenzaron a causar en las plantas.

El rancho, ubicado a la entrada del poblado de Los Lirios, en Arteaga, fue inaugurado y abierto al público hace pocos meses. Su campo de lavanda se convirtió en uno de sus principales atractivos, particularmente para sesiones fotográficas.

Sin embargo, la administración determinó cerrar esta área después de que visitantes dañaran el cultivo y, según la situación señalada, comenzaran a llevarse plantas como recuerdo.

A través de un comunicado, la familia Guadiana, administradora del Rancho Manzanares, explicó que la decisión busca proteger las plantas, las abejas y el trabajo de quienes se encargan de conservar el lugar. "Nuestros campos de lavanda son un espacio vivo que merece ser cuidado", señaló la administración.

"Por respeto a nuestras plantas, a las abejas y a quienes trabajan cada día para conservar este lugar, hemos decidido suspender temporalmente las visitas a los campos de lavanda", agregó.

La familia Guadiana expresó su expectativa de reabrir próximamente el espacio para compartir nuevamente el paisaje con los visitantes, bajo condiciones de respeto hacia la naturaleza. "Esperamos pronto poder volver a compartir este paisaje con ustedes, siempre desde el respeto y el amor por la naturaleza", indicó el comunicado.

Finalmente, la administración enfatizó que visitar el campo representa un privilegio y que su conservación es una responsabilidad compartida. "Visitar es un privilegio. Cuidar es responsabilidad de todos", concluyó.