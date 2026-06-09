Sari Pérez Cantú arranca pavimentación en calle Caoba: Frontera

Frontera, Coahuila; a 9 de junio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio inicio a los trabajos de pavimentación asfáltica de la calle Caoba, en la colonia Industrial.

La obra contempla la construcción de más de 2 mil 500 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente y casi 600 metros lineales de cordón trapezoidal, en el tramo comprendido entre las calles Fundidora y Maple, beneficiando de manera directa a más de mil habitantes.

Durante el arranque de los trabajos, la alcaldesa Sari Pérez destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo permanente por atender las necesidades de infraestructura en las colonias y mejorar la conectividad de las vialidades que diariamente utilizan familias, estudiantes y trabajadores.

Asimismo, señaló que el avance de este tipo de proyectos es posible gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha permitido impulsar acciones que fortalecen el desarrollo urbano y mejoran la calidad de los servicios para la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando obras de infraestructura que contribuyen a una movilidad más segura, ordenada y eficiente para las familias fronterenses.

A nombre de los habitantes del sector, una vecina de la colonia Industrial agradeció el inicio de los trabajos, destacando que esta vialidad es una ruta de uso cotidiano para numerosas familias y que su rehabilitación contribuirá a mejorar la seguridad y las condiciones de tránsito en la zona.

La obra de pavimentación de la calle Caoba no solo busca mejorar la movilidad en la colonia Industrial, sino también fortalecer la infraestructura urbana de Frontera, beneficiando a más de mil habitantes que transitan diariamente por esta vialidad.