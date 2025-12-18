Sari Pérez Cantú arranca recarpeteo en colonia San Cristóbal

Frontera, Coah.- Como parte del trabajo permanente para mejorar la infraestructura vial en todos los sectores del municipio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra de recarpeteo en la colonia San Cristóbal, sobre la calle Manuel Aguirre, en el tramo comprendido entre las calles Internacional y Benito Juárez.

Durante el banderazo de inicio, la presidenta municipal estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el delegado regional del programa Mejora, José Cerda; y el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza, quienes atestiguaron el inicio de una obra que los mismos vecinos habían solicitado como una de las principales necesidades en la colonia.

La alcaldesa destacó que su administración mantiene el ritmo de trabajo hasta el cierre del año, atendiendo de manera directa las necesidades que impactan en la vida diaria de las familias. Subrayó que escuchar a la ciudadanía y responder con hechos es una prioridad para su gobierno, especialmente cuando se trata de mejorar calles, accesos y condiciones de movilidad en las colonias.

Esta obra es resultado de una petición vecinal y con su ejecución, se mejora la circulación vehicular, se refuerza la seguridad vial y se fortalece el entorno urbano de la colonia San Cristóbal.

Las y los vecinos expresaron su agradecimiento por una acción que representa mayor orden, funcionalidad y tranquilidad para quienes transitan y viven en la zona. Con obras como esta, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso de seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y resultados que se reflejan en una ciudad más ordenada y con rumbo.