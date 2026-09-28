Sari Pérez Cantú lanza programa Aprende y Emprende en Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú puso en marcha el programa "Aprende y Emprende" en el Centro Comunitario DIF Occidental, una iniciativa que ofrece capacitación gratuita a mujeres de Frontera en distintos oficios y herramientas para el desarrollo de actividades productivas.

Durante el arranque, la presidenta municipal estuvo acompañada por Valeria González, directora de la Instancia Municipal de la Mujer, y destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de las Mujeres y el Centro Libre para acercar opciones de capacitación a las mujeres del municipio.

El programa ofrece talleres de oficios y herramientas para el autoempleo.

El programa contempla una agenda de talleres del 28 de septiembre al 1 de octubre, con cursos de elaboración de velas aromáticas, artesanías, plomería y mecánica automotriz, además de módulos de administración de negocios e inteligencia emocional.

Sari Pérez Cantú señaló que aprender un oficio puede abrir nuevas alternativas para generar ingresos y que, por ello, el Gobierno Municipal busca acercar herramientas que permitan a las participantes desarrollar nuevas habilidades y explorar opciones de autoempleo.

Sari Pérez Cantú destaca la importancia de capacitar a mujeres para generar ingresos.

"Queremos que las mujeres tengan herramientas para aprender, emprender y salir adelante. Cada conocimiento que adquieren puede convertirse en una oportunidad para generar ingresos y apoyar a sus familias", señaló la alcaldesa.

La Instancia Municipal de la Mujer invitó a las interesadas a integrarse a las actividades del programa en sus instalaciones, ubicadas en calle Allende #804 Sur, colonia Occidental. Las inscripciones y consultas están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., o en el teléfono 866 164 0751.

Las inscripciones están abiertas en la Instancia Municipal de la Mujer en Frontera.

Con "Aprende y Emprende", el Gobierno Municipal amplía las opciones de capacitación para las mujeres de Frontera y acerca conocimientos que pueden convertirse en herramientas para el autoempleo y el desarrollo de sus propias iniciativas.