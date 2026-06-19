Sari Pérez Cantú encabeza brigada de salud en Frontera tras lluvias

Frontera, Coah.- Como parte de las acciones de apoyo y recuperación tras las recientes lluvias registradas en el municipio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una Brigada Integral de Salud en el cruce de las calles 1 de Mayo y Almadén, en la colonia Bellavista, acercando servicios médicos gratuitos, medicamentos y diversos apoyos a familias de este sector.

Durante la jornada, la alcaldesa reiteró que la prioridad de su gobierno es permanecer cerca de la gente. Destacó además la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno e instituciones de salud para responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

En esta actividad participaron el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, doctor Faustino Aguilar Arocha; el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller; la directora del DIF Municipal, Karen Cadena; la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez; así como el diputado electo Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", quienes sumaron esfuerzos para hacer posible esta jornada de atención integral.

La brigada ofreció consultas médicas, vacunación, entrega de medicamentos y atención psicológica. Además, se instalaron módulos enfocados en el cuidado de la salud y la prevención de padecimientos, principalmente entre niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De manera complementaria, el DIF Municipal puso a disposición de las familias ropa y artículos de primera necesidad para quienes sufrieron afectaciones en sus hogares. También se entregaron apoyos alimentarios y se brindó atención veterinaria para mascotas.

Sari Pérez Cantú reiteró que su administración continuará llevando apoyos, servicios y atención a las colonias que más lo requieran. Señaló que la coordinación entre dependencias y organismos de asistencia social permitirá fortalecer la recuperación, prevención y acompañamiento a las familias afectadas.