Alcaldesa Sari Pérez Cantú inicia obra de alcantarillado en La Sierrita

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de sus compromisos de hacer de Frontera una ciudad más competitiva, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio el arranque oficial a la obra de reposición de la atarjea y descargas domiciliarias en la calle Oaxaca, entre Carretera 30 y Privada Nadadores, en la colonia La Sierrita. Durante el evento, los vecinos agradecieron la celeridad de su respuesta ante la prioritaria necesidad de alcantarillado, petición que durante administraciones anteriores no había sido atendida.

La Presidenta Municipal destacó que gracias al trabajo coordinado con SIMAS y Obras Públicas, hoy es posible dar inicio a un proyecto que garantiza mejores condiciones de drenaje y un servicio más eficiente para las familias de la colonia y la mejora en su calidad de vida.

"Un drenaje en buen estado significa salud, seguridad y tranquilidad en los hogares, por eso desde este gobierno ciudadano estamos atendiendo las peticiones que en otras administraciones no se habían escuchado. Sabemos que los trabajos pueden generar algunas molestias temporales, pero los beneficios serán permanentes", expresó Pérez Cantú, al tiempo que explicó que se instalarán 129 metros lineales de tubería de PVC de 20 centímetros de diámetro, beneficiando directamente a 250 habitantes de este sector.

Por su parte, los colonos de La Sierrita reconocieron la gestión de un gobierno cercano y comprometido con las verdaderas necesidades de la ciudadanía, y resaltaron que Sari Pérez, como la primera mujer en dirigir Frontera, ha demostrado sensibilidad y firmeza para transformar al municipio.

Pérez Cantú recalcó que esta obra es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo entre ciudadanos, municipio y estado, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, rinde frutos que impactan de manera positiva en la vida diaria de las familias. Por último, se comprometió a seguir impulsando proyectos que mejoren los servicios básicos y eleven la calidad de vida de la población fronterense.