Frontera refuerza seguridad: Sari Pérez instala botones de emergencia

Frontera, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las familias fronterenses, el Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú, mantiene en operación una red de seis estaciones con botones de emergencia instaladas en puntos estratégicos del municipio para brindar atención inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Los dispositivos se encuentran ubicados en el ejido 8 de Enero, sobre el corredor turístico a la altura de la gasolinera; Plaza Lagunita, Plaza Occidental, Plaza Colonial Borja, la Unidad Deportiva Papo Ríos y la Clínica 9 del IMSS, permitiendo que cualquier persona pueda solicitar apoyo de forma rápida cuando lo necesite.

La alcaldesa destacó que estas estaciones representan una herramienta importante para fortalecer la seguridad en los espacios públicos, especialmente para mujeres, familias y personas que transitan diariamente por estas zonas. Cada módulo cuenta con tecnología de videovigilancia, cámara PTZ con alcance de hasta 150 metros, cámara fija, sirena, torretas luminosas y un botón de emergencia conectado de manera directa con las corporaciones de seguridad y auxilio.

Sari Pérez invitó a la ciudadanía a identificar la ubicación de estos módulos y utilizarlos de manera responsable, recordando que fueron diseñados para atender emergencias reales y agilizar la respuesta de las autoridades cuando la integridad de las personas esté en riesgo.

Estas acciones forman parte del trabajo que se realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones y seguir brindando mayor tranquilidad a las familias de Frontera.