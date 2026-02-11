Sari Pérez Cantú supervisa instalación de luminarias en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del compromiso de fortalecer la seguridad y mejorar los servicios en las colonias, la alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó la instalación de 45 luminarias tipo LED en la calle Libertad, en la colonia Guadalupe Borja.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Raúl Isaac Cárdenas, la Presidenta Municipal recorrió el tramo que inicia en la calle Juárez, en la Zona Centro, y concluye en la calle Fundadores, consolidando la iluminación de una vialidad estratégica que conecta distintos sectores del municipio.

Esta obra forma parte del programa municipal "Frontera se Ilumina con Orden y Rumbo", cuyo objetivo es modernizar el sistema de alumbrado público, reducir zonas con baja visibilidad y brindar mayor tranquilidad a las familias mediante calles mejor iluminadas y más seguras.

Durante la supervisión, la alcaldesa atendió de manera directa diversas gestiones ciudadanas relacionadas con nuevas solicitudes de alumbrado, retiro de escombro y mejora en puntos donde anteriormente no era posible el acceso, mejorando la calidad de vida de las familias del sector.

Sari Pérez Cantú reiteró que el programa continuará avanzando en colonias como Zona Centro, Bellavista y Guadalupe Borja, reafirmando el compromiso de su administración de trabajar en territorio, atender de manera cercana a la ciudadanía y seguir construyendo un Frontera más seguro, con orden y rumbo.