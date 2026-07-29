Sari Pérez Cantú supervisa obras de rehabilitación en Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, supervisó el arranque de los trabajos de rehabilitación en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari que contemplan 16 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, 2 mil 800 metros cuadrados de nivelación y 800 metros cúbicos de asfalto, desde el bulevar Ejército Mexicano — carretera 30 — hasta el puente del cinturón Industrial.

La intervención forma parte del programa conjunto entre el Gobierno Municipal de Frontera y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y prioriza intervenir únicamente los tramos con mayor deterioro de este tramo. Estas obras atienden una de las demandas más constantes de los habitantes y usuarios de esta vialidad, considerada fundamental para la conectividad regional.

El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, precisó que los trabajos abarcan desde el bulevar Ejército Mexicano hasta el puente del cinturón Industrial, priorizando los puntos con mayor afectación para garantizar resultados eficientes.

La alcaldesa reiteró que su administración mantiene como prioridad fomentar la competitividad de la ciudad y ofrecer vialidades seguras para las familias fronterenses, y continuará impulsando obras coordinadas con el Gobierno del Estado que fortalezcan la infraestructura urbana del municipio.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus familias, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.