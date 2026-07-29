Lico Zertuche podría enfrentar sanciones por uso de dron en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo dialogará con el videógrafo Lico Zertuche antes de determinar si incurrió en una falta administrativa por ingresar a áreas restringidas de la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo para realizar tomas con dron sin autorización institucional. El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal buscará conocer la versión del creador de contenido para establecer si existió alguna infracción administrativa y definir el procedimiento correspondiente. "Vamos a platicar ahí con él y ver de qué manera, si se infringió en algún tema de falta administrativa o de alguna falta, pues se hablará con él. Veremos cómo transitar ese tema", declaró.

El edil señaló que el principal interés de la autoridad municipal es garantizar la seguridad de las personas y evitar que terceros ingresen sin autorización a inmuebles históricos o municipales. "Sobre todo por la seguridad. No vaya a suceder un accidente de alguien que se suba a un monumento histórico o a un edificio municipal y al final de cuentas seríamos corresponsables por no haber tenido ese cuidado", expresó.

Añadió que el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) revisarán las medidas necesarias para fortalecer los controles de acceso y prevenir que hechos similares vuelvan a presentarse.

La postura del Gobierno Municipal se da después de que el IMCS informara, mediante un comunicado, que las imágenes y videos difundidos por Lico Zertuche fueron obtenidos sin autorización institucional y mediante el acceso a áreas restringidas de la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo. El organismo precisó que el material audiovisual no es oficial ni cuenta con su respaldo, además de anunciar el inicio de acciones administrativas para esclarecer los hechos y reforzar los mecanismos de control en ambos recintos culturales.

El IMCS reiteró que toda actividad dentro de estos espacios debe realizarse conforme a los procedimientos y permisos establecidos para proteger el patrimonio histórico y artístico de Saltillo.