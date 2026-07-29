Saltillo: 152 multas por disposición inadecuada de basura

SALTILLO, COAH.- El programa municipal "Tómala Cochino" acumula 152 multas aplicadas a ciudadanos por la disposición inadecuada de residuos, informó el director de Servicios Primarios de Saltillo, Aníbal Soberón, quien subrayó que el objetivo de la estrategia es fomentar una cultura de limpieza y no incrementar la recaudación mediante sanciones.

El funcionario señaló que el programa ha generado una respuesta favorable de la ciudadanía, principalmente mediante reportes de personas que arrojan basura en lotes baldíos y otros espacios públicos. "La intención no es multar; la intención es que hagamos conciencia para que la gente no tire la basura por las ventanillas de los carros ni la lleve a los lotes baldíos", expresó.

Soberón destacó que el servicio de limpieza y recolección de residuos del municipio es uno de los mejor evaluados y recordó que las rutas de recolección operan diariamente, por lo que exhortó a los ciudadanos a sacar la basura únicamente el día que corresponde a su sector.

Indicó que el tipo de desecho que con mayor frecuencia se detecta en la vía pública es el escombro, generado durante remodelaciones o reparaciones en viviendas. Explicó que, en esos casos, algunos ciudadanos dejan el material en banquetas, lotes baldíos o callejones, lo que genera problemas de limpieza e imagen urbana.

Añadió que, como parte del programa "Aquí Andamos", distintas dependencias municipales realizan labores permanentes de mantenimiento urbano. Mientras la Dirección de Servicios Primarios atiende camellones y bulevares, otras áreas participan en la limpieza de callejones.

Respecto a las sanciones del programa "Tómala Cochino", detalló que las multas van hasta las 2000 UMA, con un promedio aproximado de 5 mil pesos por infracción. Los recursos recaudados son canalizados a la Tesorería Municipal.