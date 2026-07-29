Cuerpo de Bomberos salva perrita en incendio en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una familia logró salir ilesa tras registrarse un incendio que consumió parte de una vivienda en la colonia Las Teresitas, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron con vida a una perrita que permanecía atrapada en el interior del inmueble.

De acuerdo con información preliminar, el incendio comenzó en el área de lavandería, presuntamente a causa de un cortocircuito en una secadora de ropa. Las llamas se propagaron hacia la sala, el comedor y la lavandería, donde ocasionaron daños materiales.

El propietario de la vivienda y sus dos hijos lograron evacuar el inmueble antes de que el fuego se extendiera, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Durante las labores para controlar y sofocar el incendio, bomberos localizaron a "Lola", una perrita que se había refugiado debajo de una cama para protegerse del fuego y el humo. El animal fue rescatado sano y salvo.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que una posible fuga de gas habría contribuido a la intensidad del incendio. Sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen las causas del siniestro.

Personal de Protección Civil realizará una evaluación estructural de la vivienda para determinar el nivel de afectación y verificar las condiciones de seguridad del inmueble.