Con sus 8 Pueblos Mágicos, Coahuila sorprende con experiencias únicas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de julio de 2026.- Con sus ocho Pueblos Mágicos, Coahuila ofrece experiencias auténticas y diversas para disfrutar de la aventura, de reconectar con la naturaleza en lugares únicos, de disfrutar de la gastronomía regional y los deliciosos vinos, de vivir la historia y las tradiciones en estas vacaciones de verano.

Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Viesca, Arteaga, Candela, Guerrero, Múzquiz y General Cepeda son los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, cada uno con características únicas para que turistas y visitantes disfruten en estas vacaciones.

El clima de seguridad permite el libre tránsito de manera confiable por todo el territorio estatal a cualquier hora del día. "Somos un estado seguro gracias al trabajo y a las políticas públicas del gobernador Manolo Jiménez Salinas", señaló Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Arteaga. Apodada "La Suiza de México", entre sus atractivos turísticos destacan la Iglesia de San Isidro Labrador, la Sierra de Arteaga con todos sus cañones, la Acequia, el Museo de las Momias, Bosques de Monterreal y las vinícolas Los Cedros y Bodegas del Viento. Lugar ideal para senderismo, montañismo, ciclismo y otras actividades de ecoturismo y de turismo de aventura.

Candela. Algunos de sus atractivos turísticos son: Parque Ecoturístico Las Lajitas donde se encuentran los Carricitos, Ojo Caliente y el Frentón, la Iglesia de San Carlos Borromeo, el Museo Federico Berrueto Ramón, la Estación de Ferrocarril Candela y la Plaza de Toros.

Cuatro Ciénegas. Sus principales atractivos turísticos son: el Templo de San José, la Casa de la Cultura, el Museo Casa Carranza, las casas vinícolas Vitali y Ferriño, la Poza Azul, Dunas de Yeso, Aruna Parque Natural – antes Río Mezquites – y las Minas de Mármol.

General Cepeda. Tiene una gran riqueza histórica, arqueológica y paleontológica; de este municipio es don Jonás Yeverino, autor del popular "Jarabe Pateño". Sus principales atractivos turísticos son Rincón Colorado, Porvenir de Jalpa, la Presidencia Municipal, Templo de San Francisco de Asís, Laboratorio Paleontológico, y la vinícola Hacienda Florida.

Guerrero. Fue fundado en 1702 por el Capitán Diego Ramón con el nombre de "Real Presidio de San Juan Bautista del Río Grande del Norte"; es uno de los municipios más antiguos del Norte de Coahuila. Cuenta con los atractivos turísticos: Iglesia de San Juan Bautista, Misión de San Bernardo, el Parque La Pedrera, Los Bañaderos y el Panteón Municipal.

Melchor Múzquiz. Con gran trascendencia paleontológica y hogar de las dos tribus locales: los Negros Mascogos y los Kikapú. Entre sus atractivos turísticos están la Parroquia de Santa Rosa de Lima, los museos de "Historia" y "Paleontología", entre otros, así como el Parque Recreativo La Cascada, el Río Sabinas y la Comunidad Negros Mascogos.

Parras de la Fuente. En 1899, se instala la fábrica textil La Estrella, la más antigua de México. Sus principales atractivos turísticos son la Iglesia del Santo Madero, la Iglesia de Santa María de las Parras, las casas vinícolas Don Leo, Rivero González, Casa Madero y Parvada, entre otras; el Estanque de la Luz y el Cañón de la Lima. En esta comunidad nació la vitivinícola más antigua de Latinoamérica, fundada en 1597: Casa Madero.

Viesca. Tiene una de las mayores celebraciones religiosas más importantes del estado: la Procesión del Silencio. Algunos de sus atractivos turísticos son las Dunas de Bilbao (declarada área de preservación), la Hacienda de Santa Ana de Hornos, la Parroquia de Santiago Apóstol y el Parque Recreativo "Juan Guerra".