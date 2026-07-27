Sari Pérez Cantú supervisa limpieza de parques en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una jornada de supervisión por diversos parques y jardines de la cabecera municipal en la que se recolectaron más de dos toneladas de yerba y ramas para garantizar espacios públicos dignos, limpios y seguros para las familias fronterenses.

La edil estuvo acompañada por el director de Parques y Jardines, Roberto Mauricio Leyva, quien detalló las acciones que se ejecutan diariamente para mantener en óptimas condiciones la infraestructura verde del municipio.

Durante la supervisión visitó la Plaza CEMEX, en la Zona Centro; el área del Monumento a la Máquina, en el acceso a Ferromex; el bulevar Americana y La Lagunita, donde se realizaron labores de deshierbe, poda de árboles, mantenimiento al sistema de riego y revisión de juegos infantiles, además del retiro de ramas y follaje para mejorar la imagen y seguridad de estos espacios.

El director de Parques y Jardines explicó que las lluvias recientes han favorecido el crecimiento de la vegetación, por lo que las cuadrillas mantienen un programa permanente de atención para conservar en buenas condiciones las áreas verdes del municipio y dar respuesta a las necesidades de cada sector.

Sari Pérez Cantú reiteró que la supervisión en territorio forma parte de la dinámica de trabajo de su administración, porque los servicios públicos requieren seguimiento constante para garantizar resultados. Asimismo, agradeció la colaboración y comprensión de la ciudadanía mientras las brigadas continúan atendiendo los diferentes espacios del municipio.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de garantizar espacios públicos limpios y seguros para la convivencia de todas las familias fronterenses, y seguir llevando a la ciudad con orden y rumbo, al siguiente nivel.