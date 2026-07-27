Accidente en Saltillo: dos vehículos chocan en bulevar Luis Echeverría

SALTILLO, COAH.-Dos automovilistas chocaron la mañana de este lunes en el cruce del bulevar Luis Echeverría Álvarez e Isidro López Zertuche, luego de que ambos aseguraran haber cruzado con la luz verde del semáforo.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando un Hyundai circulaba de poniente a oriente y un Dodge Attitude avanzaba de norte a sur. Al llegar a la intersección, ambas unidades se impactaron, provocando daños de consideración en la parte frontal y una obstrucción parcial de la circulación.

Pese a la fuerza del choque, en el que uno de los vehículos activó las bolsas de aire, no se reportaron personas lesionadas y no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de la Policía de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Debido a que ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad y ambos afirmaron haber tenido el semáforo en verde, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que determinará el deslinde de responsabilidades.