Sari Pérez Cantú supervisa recolección de basura en Frontera
La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido para verificar las labores de recolección de basura en Frontera, destacando la importancia del mantenimiento de contenedores.
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Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión junto al personal de Servicios Primarios para verificar las labores de recolección de basura y mantenimiento de contenedores en distintos sectores de Frontera, constatando el trabajo diario que se lleva a cabo para mantener una ciudad limpia y ordenada para las familias.
El director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, explicó que las cuadrillas realizan recorridos diarios en las colonias con contenedores, efectuando labores de recolección y limpieza manual en el exterior de cada depósito. El servicio abarca colonias como Pemex, Jardines del Aeropuerto, La Sierrita, Occidental y otros sectores donde opera este sistema. En caso de retraso, generalmente obedece a fallas mecánicas que son atendidas de inmediato para restablecer las rutas.
La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los contenedores, evitando depositar escombro, ramas u otros residuos que no corresponden a la basura doméstica, ya que dificultan las maniobras de recolección y pueden ocasionar daños a las unidades. Asimismo, exhortó a no incendiar los contenedores, pues generan pérdidas materiales y afectan la prestación del servicio.
Pérez Cantú reconoció el compromiso del personal de Servicios Primarios e invitó a la población a reportar cualquier incidencia a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.
Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia y ordenada, en corresponsabilidad con las familias fronterenses para seguir mejorando su calidad de vida.