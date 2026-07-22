Sari Pérez Cantú supervisa recolección de basura en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión junto al personal de Servicios Primarios para verificar las labores de recolección de basura y mantenimiento de contenedores en distintos sectores de Frontera, constatando el trabajo diario que se lleva a cabo para mantener una ciudad limpia y ordenada para las familias.

El director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, explicó que las cuadrillas realizan recorridos diarios en las colonias con contenedores, efectuando labores de recolección y limpieza manual en el exterior de cada depósito. El servicio abarca colonias como Pemex, Jardines del Aeropuerto, La Sierrita, Occidental y otros sectores donde opera este sistema. En caso de retraso, generalmente obedece a fallas mecánicas que son atendidas de inmediato para restablecer las rutas.

La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los contenedores, evitando depositar escombro, ramas u otros residuos que no corresponden a la basura doméstica, ya que dificultan las maniobras de recolección y pueden ocasionar daños a las unidades. Asimismo, exhortó a no incendiar los contenedores, pues generan pérdidas materiales y afectan la prestación del servicio.

Pérez Cantú reconoció el compromiso del personal de Servicios Primarios e invitó a la población a reportar cualquier incidencia a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia y ordenada, en corresponsabilidad con las familias fronterenses para seguir mejorando su calidad de vida.