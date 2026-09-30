Frontera reafirma su compromiso con la seguridad y el turismo en gira

La alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en su gira de trabajo por la Ciudad de México, reafirmando el trabajo conjunto entre el gobierno municipal de Frontera y el gobierno del estado para proyectar a Coahuila como referente nacional en seguridad y turismo.

La agenda incluyó la participación del gobernador en el seminario de ciberseguridad en el Senado de la República, así como la presentación oficial del Rodeo Saltillo 2026. En ambos espacios, la alcaldesa respaldó la visión del gobernador, destacando que el modelo de seguridad es la base que permite abrir las puertas al turismo y generar certidumbre para la inversión.

Pérez Cantú señaló que la coordinación entre el gobierno municipal y el gobierno del estado permite replicar y fortalecer las políticas públicas de prevención que mantienen la paz en los municipios, y que cuando las autoridades caminan en la misma dirección, los resultados benefician directamente a las familias.

La promoción de Coahuila en la capital del país representa una plataforma para difundir la cultura y tradiciones del estado, atrayendo visitantes e impulsando la derrama económica en beneficio de las familias coahuilenses.

Con esta gira, Frontera reafirma su compromiso de trabajar en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir proyectando las fortalezas de Coahuila y construir mejores oportunidades para todas las familias.