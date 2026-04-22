Clausura del programa Familias Sanas y con Rumbo en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la clausura del programa de acompañamiento emocional "Familias Sanas y con Rumbo", una estrategia enfocada en fortalecer la salud mental y la convivencia familiar en el municipio. Durante el cierre, la presidenta municipal destacó que este programa permitió atender a más de 5 mil personas a través de conferencias, talleres y actividades formativas.

La alcaldesa subrayó que la atención a la salud emocional es parte fundamental del trabajo para fortalecer el entorno social, generar comunidades más unidas y brindar herramientas que ayuden a enfrentar los retos cotidianos.

Como parte de esta estrategia, también se incluyó a personal de corporaciones de seguridad y atención, como policías, bomberos, Protección Civil y personal del DIF Municipal, reconociendo la importancia de que quienes sirven a la ciudadanía cuenten con condiciones adecuadas para desempeñar su labor.

Sari Pérez destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez, así como con instituciones educativas y dependencias que se suman a estas acciones.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; el jefe de Servicios Educativos, Abraham Segundo González; el inspector de la Zona Escolar 202, Margarito Salas Rodríguez; y el director de Educación Municipal, Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

Asimismo, se resaltó que el programa brindó herramientas a jóvenes y mujeres, promoviendo entornos de respeto y una cultura de convivencia que fortalece a las familias y a la comunidad. Finalmente, la alcaldesa reiteró que "Familias Sanas y con Rumbo" continuará como una estrategia permanente, con el objetivo de seguir acercando atención emocional y acompañamiento a quienes lo requieran.