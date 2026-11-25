Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú asistió al tercer informe ciudadano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, realizado en el municipio de Múzquiz, donde reconoció los resultados presentados y destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Frontera para atender las necesidades de las familias y seguir impulsando el desarrollo de la región.

La alcaldesa señaló que esta colaboración se refleja en acciones que han llegado a las colonias de Frontera, a través de estrategias como Mejora Coahuila y el programa "En Equipo Le Entramos", con obras de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos, alumbrado e infraestructura educativa.

También destacó la coordinación con las dependencias estatales para acercar programas sociales y alimentarios, así como servicios y apoyos en materia de salud y atención social, mediante iniciativas de Inspira Coahuila y DIF Coahuila. A estas acciones se suman los esfuerzos de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a través de los Puntos Violeta y el trabajo conjunto de las instituciones.

Sari Pérez felicitó al gobernador por la presentación de su tercer informe y reconoció la importancia de mantener una agenda compartida que permita atender las necesidades de los municipios. Asimismo, señaló que la actividad económica y las nuevas inversiones que llegan a la Región Centro-Desierto representan oportunidades para generar empleos y ampliar las posibilidades de desarrollo para las familias.

La alcaldesa reiteró que Frontera continuará trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para impulsar proyectos, mejorar los servicios y acercar más oportunidades a la población. Destacó que la coordinación entre los municipios y el gobierno del estado es fundamental para que los resultados lleguen a cada comunidad y para que Frontera y la Región Centro-Desierto sigan avanzando con orden y rumbo.