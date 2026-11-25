SALTILLO, COAH.- La infraestructura de casi 3 mil 900 escuelas de educación básica en Coahuila será sometida a una evaluación para definir las obras de rehabilitación que se realizarán durante 2027, con prioridad en los planteles que presentan mayores deficiencias y problemas de seguridad.

María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa en Coahuila, informó que actualmente se integra un diagnóstico para identificar las necesidades de cada centro escolar y establecer un programa de intervención que permita mejorar sus instalaciones antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Detalló que los trabajos contemplados no se limitarán a reparaciones menores, como el cambio de puertas y ventanas, sino que incluirán impermeabilización, reconstrucción y mantenimiento de bardas, así como mejoras generales en los edificios educativos.

En cuanto a las condiciones de seguridad, la funcionaria señaló que se tienen identificadas alrededor de 49 escuelas con problemas en bardas perimetrales, accesos y portones, por lo que estos planteles reciben atención prioritaria.

Explicó que algunos de estos centros educativos son construcciones antiguas y presentan características particulares. Además, se encuentran en sectores que la Secretaría de Seguridad ha identificado como zonas de riesgo.

Para definir las acciones y determinar cuáles requieren intervención inmediata, la Subsecretaría elaboró un mapa georreferenciado que permite localizar los planteles y establecer prioridades de acuerdo con sus condiciones y ubicación.

Respecto a la temporada invernal, Ruiz Esparza comentó que la mayoría de las escuelas ha destinado los recursos disponibles al mejoramiento de sus instalaciones, principalmente para acondicionar puertas y ventanas, con la finalidad de proteger a los estudiantes y ofrecer espacios adecuados durante los meses de bajas temperaturas.

Finalmente, aseguró que las actividades escolares continúan con normalidad y sostuvo que los alumnos deben mantener su asistencia a clases, independientemente de las condiciones climatológicas.