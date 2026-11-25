Escuelas en Coahuila serán evaluadas para su rehabilitación en 2027
La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, anunció un diagnóstico para evaluar casi 3,900 escuelas en Coahuila.
Resumen
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SALTILLO, COAH.- La infraestructura de casi 3 mil 900 escuelas de educación básica en Coahuila será sometida a una evaluación para definir las obras de rehabilitación que se realizarán durante 2027, con prioridad en los planteles que presentan mayores deficiencias y problemas de seguridad.
María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa en Coahuila, informó que actualmente se integra un diagnóstico para identificar las necesidades de cada centro escolar y establecer un programa de intervención que permita mejorar sus instalaciones antes del inicio del próximo ciclo escolar.
Detalló que los trabajos contemplados no se limitarán a reparaciones menores, como el cambio de puertas y ventanas, sino que incluirán impermeabilización, reconstrucción y mantenimiento de bardas, así como mejoras generales en los edificios educativos.
En cuanto a las condiciones de seguridad, la funcionaria señaló que se tienen identificadas alrededor de 49 escuelas con problemas en bardas perimetrales, accesos y portones, por lo que estos planteles reciben atención prioritaria.
Explicó que algunos de estos centros educativos son construcciones antiguas y presentan características particulares. Además, se encuentran en sectores que la Secretaría de Seguridad ha identificado como zonas de riesgo.
Para definir las acciones y determinar cuáles requieren intervención inmediata, la Subsecretaría elaboró un mapa georreferenciado que permite localizar los planteles y establecer prioridades de acuerdo con sus condiciones y ubicación.
Respecto a la temporada invernal, Ruiz Esparza comentó que la mayoría de las escuelas ha destinado los recursos disponibles al mejoramiento de sus instalaciones, principalmente para acondicionar puertas y ventanas, con la finalidad de proteger a los estudiantes y ofrecer espacios adecuados durante los meses de bajas temperaturas.
Finalmente, aseguró que las actividades escolares continúan con normalidad y sostuvo que los alumnos deben mantener su asistencia a clases, independientemente de las condiciones climatológicas.