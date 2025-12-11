Sari Pérez encabeza la posada navideña en Frontera: unión y alegría

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la posada navideña del programa Frontera con Corazón, una iniciativa que trabaja de manera permanente para brindar acompañamiento, atención y apoyo humano a quienes más lo requieren. La celebración tuvo lugar en el Salón de los Espejos del DIF Frontera, en un ambiente de cercanía, alegría y sentido comunitario.

Durante la convivencia, la alcaldesa compartió momentos significativos con las y los asistentes, reafirmando el compromiso de su administración con la dignidad, el respeto y la atención integral a cada persona beneficiaria del programa. Su presencia fortaleció el espíritu de unión que caracteriza estas actividades, especialmente en una temporada que invita a la solidaridad y al encuentro entre familias.

El evento se realizó en coordinación con el Departamento de Salud Municipal, dirigido por el doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, cuyo personal realizó valoraciones de rutina y acompañó las actividades. Asimismo, el DIF Frontera, presidido por Marifer Martínez Pérez y bajo la dirección de Karen Cadena, colaboró en la organización y atención de las y los beneficiarios.

Las y los asistentes disfrutaron de actividades tradicionales como piñatas, entrega de bolos, cobijas y alimentos, además de compartir pastel y momentos de convivencia que fortalecieron el sentido de comunidad en un ambiente cálido y festivo.

Acciones como esta posada reflejan los valores de cercanía, empatía y servicio que distinguen al programa Frontera con Corazón y a la administración encabezada por la alcaldesa Sari Pérez, fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad fronterense.