Alcaldesa de Frontera implementa medidas para mejorar seguridad vial en corredor gastronómico

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció la implementación de medidas para mejorar la seguridad vial en el corredor gastronómico del Ejido 8 de Enero y La Cruz, sobre la carretera 30, atendiendo la petición de comerciantes y habitantes de la zona.

Los vecinos señalaron que la falta de señalización y reductores de velocidad ha provocado accidentes, ya que automovilistas circulan a exceso de velocidad. "Pasan los bordos con ellos y les da miedo porque pasan a altas velocidades, los ejidatarios del 8 de Enero y La Cruz no quieren más accidentes", expuso la edil.

Pérez Cantú adelantó que, a partir de la próxima semana, se pondrá en marcha un operativo con el uso de pistolas de velocidad, principalmente durante los fines de semana, cuando la afluencia en el corredor es mayor, aunque también se aplicará entre semana.

El programa tendrá dos etapas: el primer mes será de carácter preventivo, con la finalidad de concientizar a los automovilistas; mientras que en el segundo mes comenzarán a aplicarse sanciones conforme al reglamento. "Cuando esto pega en el bolsillo, es cuando entienden", subrayó la alcaldesa.

Las acciones abarcarán desde el corredor gastronómico hasta la colonia Diana Laura, con la instalación de señalización y reductores de velocidad que refuercen la educación vial en la zona.