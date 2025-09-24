Alcaldesa de Frontera expone hallazgos de revisión de obras

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú informó que tanto la Auditoría Superior del Estado como la federal se encuentran revisando las obras realizadas durante la pasada administración municipal, además de la adquisición de unidades que también presentó observaciones.

La edil señaló que su gobierno ha enfrentado diversas afectaciones derivadas de la mala calidad de los trabajos ejecutados anteriormente.

“Nos vamos al caso del panteón nuevo, donde se cayó la barda perimetral y se dañó el salón; en los parques y en el CEFARE también se inundó y se vino abajo una barda de contención. En esas cuestiones sí hemos tenido afectaciones y reparaciones”, expuso.

Aseguró que, además de los problemas de infraestructura, la actual administración tuvo que “pagar los platos rotos” con adeudos heredados ante instancias como el ISSSTE, el ISR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias, lo que complicó el arranque de su gestión.

Agregó que al asumir funciones no encontraron expedientes completos de las obras, por lo que aún no se tiene un monto exacto de los recursos comprometidos. No obstante, precisó que las denuncias correspondientes ya fueron interpuestas y que será la contralora municipal quien dé seguimiento al proceso legal.

“Esto complicó el inicio de mi administración, pero también nos motivó a seguir trabajando, más que nada por el gran compromiso que tenemos con los ciudadanos y demostrar que estamos preparados para salir adelante”, declaró Pérez Cantú.