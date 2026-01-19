Sari Pérez arranca construcción de Plaza Deportiva Durazno en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio el banderazo de arranque a la construcción de la Plaza Deportiva Durazno, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto, una obra largamente solicitada por las familias del sector y que representa un avance importante en la recuperación de espacios públicos dignos, seguros y funcionales para la comunidad.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal destacó que esta obra es resultado de escuchar a la ciudadanía y atender con hechos las necesidades reales de las colonias. Subrayó que la cercanía con la gente y la respuesta oportuna son pilares de su administración, especialmente cuando se trata de generar espacios que fomenten la convivencia, el deporte y la integración familiar.

La Plaza Deportiva Durazno será una inversión conjunta entre los gobiernos estatal y municipal. Contará con más de 3 mil 800 metros cuadrados de construcción e incluirá una cancha de básquetbol, iluminación y áreas de convivencia, beneficiando de manera directa a más de mil 500 habitantes del sector. Este nuevo espacio permitirá que niñas, niños y jóvenes practiquen deporte en condiciones adecuadas, fortaleciendo el tejido social y promoviendo entornos más seguros.

La alcaldesa Sari Pérez agradeció el apoyo y la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que invertir en espacios deportivos y comunitarios es apostar por el desarrollo ordenado de Frontera y por una ciudad que ofrece oportunidades de sana convivencia para todas las familia

Vecinas y vecinos de la colonia Jardines del Aeropuerto reconocieron la pronta respuesta de la alcaldesa y su disposición para recorrer las colonias, escuchar de primera mano y convertir las peticiones ciudadanas en realidades. Coincidieron en que esta obra es reflejo de un gobierno cercano, comprometido y enfocado en mejorar la vida cotidiana de las y los fronterenses.