Ser detectan 14 casos de garrapatas en domicilios de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.-

Aunque en los últimos días se han recibido 14 reportes de viviendas con presencia de garrapatas en distintos sectores de Frontera, las autoridades de Salud aclararon que no se han registrado nuevos casos de personas enfermas por rickettsiosis ni picaduras que hayan derivado en complicaciones.

El director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que los reportes se concentran principalmente en colonias como Occidental, La Sierrita, Borja y recientemente en la 8 de Enero, donde vecinos han solicitado apoyo para atender la problemática.

Explicó que la presencia de garrapatas está relacionada con la sobrepoblación de perros y la falta de control en mascotas, por lo que insistió en que la fumigación por sí sola no resuelve el problema. "Lo principal es tratar al animal y mantener la limpieza de los domicilios. La fumigación es un complemento, pero primero se deben realizar esas acciones", señaló.

El funcionario destacó que Frontera es una zona endémica donde cada año se presentan reportes relacionados con garrapatas, aunque aclaró que actualmente se observa un incremento en las denuncias ciudadanas, mas no en los casos de enfermedad.

Sánchez Leija recordó que una picadura no significa necesariamente que la persona desarrollará rickettsiosis, ya que la garrapata debe estar infectada para transmitir la bacteria. Sin embargo, recomendó acudir de inmediato a una unidad médica si después de una picadura aparecen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular o articular. "Si existe el antecedente de picadura o convivencia con mascotas infestadas y se presentan síntomas, se puede iniciar tratamiento sin esperar una prueba confirmatoria", explicó.

Finalmente, exhortó a la población a reportar los casos ante Salud Municipal para complementar las acciones de control y mantener vigilancia en las zonas donde se detecte la presencia de estos parásitos.