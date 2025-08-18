Se intoxican en hotel muere un trabajador

SALTILLO, COAHUILA.-La muerte de un trabajador y la intoxicación de varios más en el hotel Hampton by Hilton de Saltillo derivaron en el inicio de una investigación oficial encabezada por la Secretaría de Salud de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

Como parte de las diligencias, especialistas han tomado muestras de los alimentos consumidos por el personal, así como del ambiente en las áreas donde se habría realizado una fumigación, señalada como posible causa de la tragedia.

Hasta el momento, la administración del hotel ha mantenido un silencio absoluto. No se ha emitido postura pública alguna, y versiones extraoficiales refieren que incluso ha mostrado resistencia a colaborar con las autoridades, lo que ha generado malestar entre familiares de los afectados y en la opinión pública.

El fallecimiento de Carlos "N" y el delicado estado de salud de sus compañeros han provocado indignación ciudadana. Además 20 personas más, resultaron intoxicadas en el mismo hotel al presuntamente comer los mismos alimentos, lo que ha generado mayor preocupación entre la ciudadanía.

Colectivos laborales y organizaciones civiles exigen claridad en el proceso, además de sanciones ejemplares en caso de comprobarse negligencia por parte de la cadena hotelera o de la empresa encargada de la fumigación.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas se mantienen en incertidumbre, a la espera de información oficial que aclare tanto las causas del incidente como las consecuencias laborales y legales que podrían desprenderse de esta tragedia.