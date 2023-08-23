Se reactiva inversión hotelera

Desde la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19, en Saltillo ha comenzado a reactivarse la economía con la apertura de dos cadenas de hoteles, la remodelación de tres y la próxima inauguración de otros dos.

De acuerdo con Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo, las cadenas Hyatt y Marriott fueron instaladas en la capital coahuilense en 2020 y 2023 respectivamente.

Explicó que durante la pandemia hubo sitios de cadena que tuvieron que cerrar una temporada alrededor de 90 o 60 días por completo, aunque otros operaron con una capacidad baja y conforme la marcha fue aumentando su cupo.

“Ya ahorita Saltillo es una de las plazas que se ha reactivado muy bien, hay hoteles nuevos que realmente arrancaron con el pie derecho con un compromiso de buenas tarifas”, agregó Rodarte.

Añadió que se le ha invitado a los empresarios a mantener precios que si bien no sean tan bajos, tampoco dejen de aprovechar el “boom” de turistas y visitantes que arriban a la capital coahuilense por el nearshoring cuidando también la calidad en el servicio.

Rodarte Leos añadió que los hoteles de cadena están teniendo un porcentaje de ocupación cercano al 58 por ciento, mientras que el año pasado el número era de 52 puntos porcentuales.

En ese sentido, el directivo de la OCV mencionó que tanto el Hampton by Hilton y el Co Suites -ambos ubicados en la carretera Saltillo-Monterrey- se encuentran en etapa de remodelación.

PRÓXIMAS APERTURAS

Asimismo, Rodarte detalló que es de su conocimiento que hay plazas comerciales que tienen usos de suelo con permiso para instalar hoteles, por lo que no descarta que haya nuevos establecimientos en un futuro muy cercano.

Mientras tanto, adelantó que se espera que para finales de este año termine la instalación del hotel Wyndham Garden en el cruce del bulevar V. Carranza y la calle Paseo de las Palmas.

La cadena de hoteles tiene sucursales en los cinco continentes entre los cuales ya cuenta con presencia en otras 40 ciudades de México, incluyendo a cercanas a Saltillo como Monterrey, Torreón o San Luis Potosí.

Fuentes cercanas informaron que para finales de este año se espera que se sume otro hotel de estilo colonial en el Centro Histórico de Saltillo.