Se reúne Piña con los taxistas

FRONTERA COAH-. Integrantes del Frente Común de Taxistas en Frontera sostuvieron una reunión con el alcalde Roberto Piña, revisaron distintos temas como los permisos de ruta, tarjetón, antidoping, hacer un taxi seguro en el municipio.

En esta reunión estuvieron representantes de cada base de taxis, además del alcalde David Guerrero; director de Transporte y Vialidad, señaló que con reuniones como estas buscan seguir en comunicación con los taxistas.

Indicó que se tienen que tener las fechas bien establecidas, la revisión fisco-mecánica porque la ley de ingresos cambia y los precios se actualizan, el descuento que estarán solicitando se tiene que autorizar por el cabildo.

Comentó que revisarán este tema, mañana se tiene una reunión con la directora de ingresos, para ver qué porcentaje de aumento, posteriormente informarlo y ver qué es lo que están pidiendo y ver sí se puede autorizar por los regidores.

"No sabemos el precio del derecho de ruta, tarjetón, antidoping también tenemos que buscar el laboratorio, pero una vez que se establezca esto, ellos nos piden un descuento y si se autoriza se lleva a cabo", comentó.

Señaló que el año pasado fue prácticamente de estudio, este año, estarán en revisión para quienes no tengan regularizada su documentación, el 90% de las concesionarios se pusieron al corriente y quienes no, recibieron una multa de retraso y no reciben los beneficios de este año, posiblemente son concesiones que no están operando, este es un tema que también van a revisar.