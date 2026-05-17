Oportunidades laborales escasas para Norma Zapata Bernal en Coahuila

Norma Elda Zapata Bernal, mujer de 59 años, relató que vivir con talla baja había representado un desafío constante desde su nacimiento. Explicó que la discriminación y la falta de oportunidades laborales eran los principales obstáculos a los que se enfrentaba en su día a día. Indicó que, en múltiples ocasiones, no la contrataban y recibía críticas que afectaban su estado emocional.

¿Cómo se manifiesta la discriminación en el ámbito laboral?

La señora Zapata Bernal señaló que la discriminación se manifestaba principalmente en el ámbito laboral ya que a lo largo de sus casi 59 años, ninguna empresa le ofreció un trabajo que le permitiera contar con la seguridad de un sueldo y las prestaciones de ley. Aunque reconoció que cualquier trabajo representa un reto por su estatura, en su mente jamás ha sido un obstáculo, simplemente se esfuerza más que las personas de estatura regular.

Respecto a los apoyos gubernamentales, indicó que había solicitado ayuda, pero no la recibía. Recordó que en algún momento contó con el beneficio de entrega de despensa, pero se lo retiraron al no asistir a una junta porque se encontraba trabajando fuera. Expresó que, a pesar de su interés por cumplir con los requisitos, las circunstancias le impidieron mantener el apoyo.

Oportunidades laborales para personas de talla baja

Norma Elda afirmó que consideraba que faltaban oportunidades para las personas de talla baja. Manifestó que estaba dispuesta a trabajar en lo que sus posibilidades le permitieran, como la limpieza de casas en zonas bajas o el lavado de ropa ajena. Lamentó que ya no la buscaran para estos oficios, atribuyéndolo directamente a su condición física.

En el ámbito familiar, mencionó que contaba con un hijo, su esposo y hermanos, con uno de los cuales vivía en ese momento. Señaló que las relaciones familiares eran variables, con momentos difíciles y otros más llevaderos. Para sostenerse, indicó que se dedica a cuidar a personas adultas mayores cuando la solicitan y a realizar labores domésticas.

Finalmente, Norma Elda Zapata Bernal compartió su número de contacto, 861 110 95 66, para quienes pudieran ofrecerle alguna oportunidad de trabajo. Concluyó que su intención era seguir saliendo adelante con los medios que tuviera a su alcance, pese a las barreras que enfrentaba por su estatura.