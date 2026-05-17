votantes de san buenaventura y frontera cierran filas con gachupín

San Buenaventura, Coahuila a 17 de Mayo 2026.- El candidato del Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", continúa fortaleciendo su proyecto político con reuniones y recorridos en distintos sectores de San Buenaventura y Frontera, donde ciudadanos respaldaron sus propuestas enfocadas en la seguridad y cercanía con la gente.

"Siempre es un gusto saludar y compartir nuestras propuestas a las amigas y amigos de San Buenaventura. Gracias por sumarse a la Alianza Ciudadana por la Seguridad", expresó el candidato priista durante sus encuentros con familias del Distrito 06.

Acompañado de su suplente, el profesor Pepe Cerda, destacó que este próximo 7 de junio se definirá el futuro y la seguridad de las familias coahuilenses, por lo que han intensificado el contacto directo con la ciudadanía llevando sus propuestas de trabajo a cada colonia y comunidad.

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En la zona centro de San Buenaventura, la destacada priista y ex alcaldesa licenciada Gladys Ayala Flores presentó a Gachupín ante sus vecinos y simpatizantes, resaltando la cercanía histórica y familiar entre ambos municipios del sector campesino y ganadero.

"Compartimos valores, principios y una cultura de trabajo y emprendimiento que permite generar confianza entre nuestra gente", expresó.

Posteriormente, el candidato y su suplente fueron recibidos en la colonia 18 de Febrero, donde ciudadanos manifestaron confianza en sus propuestas y en el trabajo territorial que han venido realizando.

Dentro de la misma gira, Gachupín visitó Ciudad Frontera, municipio de origen del maestro suplente Pepe Cerda, sosteniendo encuentros en Praderas del Norte y la colonia 10 de Mayo, donde simpatizantes reconocieron la importancia de mantener campañas cercanas a la realidad social de las familias.

Durante los diálogos vecinales, ciudadanos señalaron que hoy la población exige más cercanía, escucha y resultados reales de quienes buscan representar al Distrito 06 en el Congreso del Estado.

Coincidieron en que la seguridad no se construye únicamente con discursos, sino fortaleciendo la confianza ciudadana, el tejido social y las oportunidades para jóvenes y trabajadores, destacando que el contacto directo en las colonias permite conocer verdaderamente las necesidades de la población.

El proyecto de Gachupín continúa consolidándose mediante recorridos territoriales, reuniones ciudadanas y propuestas enfocadas en mantener la seguridad y el desarrollo de las familias de la región.