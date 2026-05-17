Adriana Lizeth Fraire habilita plataforma para candidatos en Sabinas

SABINAS, COAH. - Adriana Lizeth Fraire Herrera, presidenta del Comité Distrital Electoral 03 de Sabinas, informó que la jornada electoral del 7 de junio se encontraba próxima y exhortó a la ciudadanía a participar de manera informada. Señaló que era importante que las personas emitieran un voto razonado y reflexionado, por lo que recomendó conocer las propuestas de las candidatas y los candidatos antes de acudir a las urnas.

Fraire Herrera indicó que para facilitar el acceso a la información se habilitó la plataforma https://conoceles-coahuila.org/ promovida por el Instituto Electoral de Coahuila. Explicó que en el sitio la población podía consultar los perfiles de los siete aspirantes que realizaban campaña en los once municipios que integran el distrito electoral local.

La presidenta del comité detalló que la plataforma era transparente y ajena a cualquier partido político. Precisó que en ella se encontraban disponibles fotografías, currículum y otros datos que, consideró, podían ayudar a las personas a definir el sentido de su voto con base en las propuestas presentadas.

La importancia del voto informado

Respecto al proceso, recordó que las candidaturas se encontraban activas en todo el distrito y que la difusión de ideas se realizaba en los distintos municipios. Subrayó que el objetivo era brindar herramientas para que el electorado tomara una decisión basada en información verificable y no solo en mensajes de campaña.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Adriana Lizeth Fraire Herrera reiteró el llamado a visitar el sitio web del Instituto Electoral de Coahuila. Concluyó que el conocimiento de los perfiles y propuestas era clave para fortalecer la participación ciudadana en la jornada electoral programada para el 7 de junio.