Capturan en Allende a presunto ladrón tras denuncias ciudadanas

ALLENDE, COAH.— Tras diversos reportes ciudadanos y denuncias formales presentadas ante el Ministerio Público, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de un hombre señalado como presunto responsable de múltiples robos cometidos en distintas colonias del municipio.

El sujeto, identificado con el apodo de "El Klever", era investigado por su presunta participación en varios hechos delictivos que afectaron el patrimonio de familias allendenses, por lo que se integraron las carpetas de investigación correspondientes para dar seguimiento legal al caso.

La detención se realizó bajo la coordinación del comandante Rubén Jiménez, responsable de la corporación en Allende, quien junto a su equipo dio puntual seguimiento a las denuncias hasta lograr la ubicación y aseguramiento del presunto responsable.

Autoridades exhortaron a posibles víctimas a acudir ante el Ministerio Público para fortalecer el proceso legal en su contra.