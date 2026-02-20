Vecinos de Nava denuncian colapso constante del alcantarillado en calle Primavera

Nava, Coah.— Vecinos de la calle Primavera cuestionaron la manera en que se ha atendido el colapso del sistema de alcantarillado en el sector, al señalar que los trabajos realizados no han resuelto de fondo un problema que, aseguran, es constante y afecta directamente su calidad de vida.

Problemas de drenaje en la comunidad

En el lugar se observan montones de tierra, zanjas abiertas, agua estancada y pavimento dañado, evidencias de intervenciones parciales que, de acuerdo con habitantes, terminan por generar nuevos hundimientos y complicaciones en la vialidad, especialmente durante la temporada de lluvias.

Inconformidad de los vecinos

Además de los encharcamientos e inundaciones que alcanzan calles y domicilios cercanos, los malos olores derivados del drenaje expuesto han generado inconformidad entre la población, que demanda una solución definitiva y no reparaciones temporales a un problema que se repite año con año en este punto del municipio.