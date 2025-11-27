Reconocen a exalumnos destacados en el 60 aniversario de la secundaria

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Cabildo, participó en la inauguración de los festejos por el 60 aniversario de la Secundaria General Andrés S. Viesca, institución que desde 1965 ha sido un pilar en la formación académica y personal de miles de sambonenses.

Durante la ceremonia conmemorativa, autoridades educativas encabezaron el acto, que contó con la presencia del alcalde Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, quien destacó que la Secundaria Andrés S. Viesca "es una institución de grandes remembranzas, donde la mayoría de los habitantes se han formado con valores, disciplina y el acompañamiento de grandes maestros".

Como parte del evento, se presentó una reseña histórica que recordó que los cursos de Educación Secundaria iniciaron el 2 de septiembre de 1965, bajo la dirección del Profr. Mauro Velázquez Cárdenas, y que la inauguración oficial ocurrió el 1 de diciembre de ese mismo año, con la presencia del presidente municipal Pedro Rivera y del mandatario federal Lic. Gustavo Díaz Ordaz. En memoria del liberal y luchador social que combatió junto a Benito Juárez, se otorgó al plantel el nombre de "General Andrés S. Viesca".

Lo que comenzó con solo dos grupos matutinos y vespertinos ha evolucionado a una institución sólida que hoy atiende 27 grupos, bajo la dirección de la Profa. Maricela Valdés Delgado y la Subdirección de Esther Correa Sánchez y David Álvarez Jiménez.

La celebración del 60 aniversario también fue marco para reconocer a distinguidos exalumnos que han puesto en alto a la institución. Entre ellos, el empresario Jesús Javier Flores Loera, quien compartió una anécdota de éxito de su trayectoria profesional, y el maestro Erick Iván Flores, exalumno y actual director de la Secundaria de Lamadrid, Coahuila, quien narró parte de su historia de vida y crecimiento académico.

Además, se contó con la presencia especial de la reina Andrea Gavia, la duquesa Anel de la Cerda, así como las exreinas de la Feria Mariale y Marcela, todas exalumnas de la institución, quienes dieron un toque emotivo y representativo a este aniversario.

El Ayuntamiento reiteró su reconocimiento a la comunidad educativa por mantener vigente el compromiso de formar nuevas generaciones con los valores que distinguen a San Buenaventura. La conmemoración continuará con actividades culturales, deportivas, artísticas y académicas que fortalecen la identidad y proyectan a la Secundaria Andrés S. Viesca hacia el futuro.