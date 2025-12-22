Sari Pérez Cantú refuerza la seguridad en Frontera con el C2

Frontera, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las y los fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por el director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, realizó una visita a las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2), donde supervisó el funcionamiento de este sistema estratégico para la prevención y atención de hechos delictivos.

Durante el recorrido, la presidenta municipal fue recibida por el director del C2, Lic. Jorge Garza, quien explicó de manera detallada la operación de la tecnología con la que cuenta el municipio, así como los protocolos de monitoreo, análisis y reacción que se activan ante situaciones de riesgo. Se destacó la importancia de la coordinación permanente entre las distintas corporaciones de seguridad.

Se informó que actualmente Frontera cuenta con 22 cámaras de video vigilancia, distribuidas estratégicamente en las principales avenidas y en la zona centro. Estas cámaras son supervisadas de manera permanente por personal capacitado, lo que permite una respuesta oportuna ante conductas sospechosas o posibles hechos delictivos.

González Dodero mencionó que gracias a este sistema, recientemente se logró prevenir un asalto en un establecimiento comercial, luego de que los monitoristas detectaran a personas con actitud sospechosa y alertaran de inmediato a las unidades de seguridad, logrando la detención antes de que se cometiera el delito.

La alcaldesa reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica en materia de seguridad, reconociendo que el C2 es una herramienta clave para proteger a la ciudadanía, reducir los índices delictivos y brindar mayor tranquilidad a las familias, apostando siempre por la prevención y la vigilancia inteligente.