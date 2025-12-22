San Buenaventura refuerza seguridad con Operativo Navidad Segura

San Buenaventura, Coah.— En coordinación con Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y Protección Civil, el Ayuntamiento de San Buenaventura dio inicio al Operativo Navidad Segura, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en zonas comerciales y brindar protección a las familias que realizan sus compras durante la temporada decembrina, garantizando un entorno de tranquilidad y orden.

El alcalde Javier Flores Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes a reforzar las medidas de autocuidado durante estas fechas, destacando la importancia de la prevención y el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades.

Asimismo, señaló que las corporaciones municipales se mantienen atentas a la atención de personas en situación vulnerable, especialmente ante las bajas temperaturas, a través de reportes canalizados por medio del DIF Municipal y Protección Civil, invitando a la población a notificar cualquier caso que requiera apoyo.

Dentro de las recomendaciones emitidas, se exhorta a la población a evitar portar grandes cantidades de efectivo, realizar compras de manera responsable y reportar cualquier situación sospechosa, con el fin de prevenir incidentes.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, comandante Christian Venegas, informó que el operativo contempla recorridos permanentes en el perímetro comercial del municipio, con contacto directo con propietarios y encargados de negocios, quienes firman bitácoras de vigilancia como parte del seguimiento preventivo.

Detalló que también se mantiene una supervisión especial en cajeros automáticos y sucursales bancarias, con acciones preventivas para evitar robos, fraudes o extorsiones, resaltando que San Buenaventura ha mantenido saldo blanco, pero que es prioritario reforzar la seguridad en esta temporada.

Finalmente, recordó que los comerciantes cuentan con un grupo de comunicación directa vía WhatsApp con Seguridad Pública para reportar cualquier incidencia, además de los números de emergencia 911 y el contacto directo con la corporación municipal.