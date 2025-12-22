Víctor Leija arranca operativo de seguridad en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el objetivo de brindar mayor seguridad, orientación y una atención cercana a quienes visitan o transitan por el municipio durante esta temporada, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega dio el arranque oficial al Operativo Bienvenido Paisano en Cuatro Ciénegas.

Estas acciones están enfocadas en que el paso y la estadía de paisanos y visitantes sea más cómoda, segura y confiable, mediante la coordinación permanente de las distintas corporaciones de seguridad, las cuales se mantienen atentas para brindar apoyo, información y auxilio en caso de cualquier emergencia.

Como parte del operativo, se instaló un punto de atención a la entrada del municipio, donde personal de Seguridad Pública y Protección Civil se encuentra proporcionando información útil, así como recomendaciones de prevención y seguridad vial, exhortando a las y los conductores a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos y realizar los descansos necesarios durante su trayecto.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega subrayó la importancia de generar confianza y tranquilidad entre quienes visitan o transitan por Cuatro Ciénegas, refrendando el compromiso de trabajar de manera cercana y permanente para salvaguardar la integridad de las personas que transitan por el municipio.

"Queremos que el paisano se sienta confiado, seguro y tranquilo de que en su paso por Cuatro Ciénegas cuenta con seguridad, pero sobre todo con un equipo de personas que pueden auxiliarlo ante cualquier necesidad. En Cuatro Ciénegas los recibimos con respeto, atención y el compromiso de velar por su seguridad", destacó el edil.

En estas acciones participan de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Preventiva, Protección Civil, entre otras autoridades que trabajan en conjunto en acciones de vigilancia y atención en puntos estratégicos del municipio.

Asimismo, Leija Vega exhortó a los paisanos y visitantes a extremar precauciones durante su traslado, recordándoles que en los trípticos informativos del operativo se incluye su número telefónico personal, a fin de que puedan reportar de manera directa cualquier abuso, emergencia o situación irregular.

"Queremos ofrecerles un tránsito confiable, recomendarles extremar precauciones para que lleguen bien a su destino y recordarles que, ante cualquier situación, pueden comunicarse directamente conmigo", afirmó.

Con el arranque del Operativo Bienvenido Paisano, Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de ser un municipio atento, solidario y preparado, que recibe a sus paisanos y visitantes con hospitalidad, seguridad y un trato cercano durante esta temporada.