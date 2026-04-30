Tras pintar la fachada exterior de Santa Rosa de Lima recibe INAH queja por modificación a parroquia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al señalar que, en todo el país hay un registro nacional de todos los inmuebles históricos tanto civiles como religiosos, la profesora Yolanda Elizondo Maltos Secretaria de la Junta de Patrimonio Arquitectónico de Múzquiz, informó que ya se presentó la queja correspondiente ante el INAH luego el aditamento realizado a la parroquia Santa Rosa de Lima ubicada en el Centro Histórico de esta ciudad.

Precisó que, todo lo que es parroquias y templos, son propiedad del Gobierno Federal y tienen su reglamentación en caso de decidir añadir o, agregar algo a estos edificios.

Dijo que, la capilla Santa Rosa de Lima, es un lugar emblemático, dentro de la arquitectura propia de esta ciudad, tiene su ficha técnica que data del año 1937 sin embargo hasta el año 1938 se comenzó a construir con cimientos, rodeando la iglesia antigua, puesto que, en dicho lugar, se han edificado tres parroquias, la primera de los fundadores era de adobe y techo de paja, pasó el tiempo, los indios de aquellos años 1747 la derribaron.

Luego el arquitecto Enrique Ortiz de Peredo, diseño una segunda parroquia que duró 170 años, recia construcción siendo el Padre Cadena quien decidió reconstruirla dado a que, sus cimientos estaban muy deteriorados, extendiéndose la actual parroquia un poco más hacia terrenos municipales, siendo patrimonio de Múzquiz, de toda la ciudadanía por eso, hoy en día, es el edificio emblemático más hermoso que se tiene en este Pueblo Mágico.

Agregó la entrevistada que, cualquier aditamento, cualquier movimiento a muros externos o interiores, tiene que pasar por el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología.

“Para todos fue una sorpresa ver que pintaban la parroquia ante lo cual, y de forma inmediata se interpuso la queja correspondiente, dado a que se trata de pueblos históricos, arquitectónicos, que tienen su propia ficha registrada a nivel nacional”, destacó la maestra.

Cabe señalar, Múzquiz cuenta actualmente con una treintena de inmuebles, casonas que pueden arreglarse, pero siempre y cuando tengan el visto bueno del INAH, así lo dice la ley.