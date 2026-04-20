Javier Flores Rodríguez reconoce a educadores en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.

En el marco de la Semana de "La Educadora", el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo, presidió el Lunes Cívico realizado en la Escuela Primaria Nuevo Horizonte.

Durante el acto se destacó el importante papel que desempeñan las educadoras y maestros desde la etapa de preescolar, donde se fortalece la primera infancia y se sientan las bases del desarrollo integral de niñas y niños, promoviendo valores, principios cívicos y formación académica.

Las autoridades municipales reconocieron la labor del personal docente por su compromiso con la educación y su contribución en la formación de ciudadanos responsables.

En el evento el Director de la primaria, maestro Juvenal Castellanos, dio la bienvenida al alcalde así como agradeció la presencia de la regidora de Educación, María Luisa García; el director de educación, Juan José Rivera; así como el secretario del Ayuntamiento, profesor José Luis Terrazas, quienes participaron en los honores a la bandera dirigidos por el grupo de Segundo "A" y convivieron con la comunidad educativa.