Reportan agonía del Río Sabinas

El profesor Múzquiz cuestiona la inconsciencia de las autoridades ante el deterioro del río.

En su publicación, atribuyó la situación a la inconsciencia de quienes toman decisiones y cuestionó que, mientras se promueve el Geoparque, el río y las tradiciones de la región, el afluente continúe deteriorándose.

"Se promueve el Geoparque, el río, nuestras tradiciones. Mientras tanto, el río empeora y muere", señaló el profesor en su mensaje difundido mediante redes sociales.

Evidencias compartidas en redes sociales muestran la crítica situación del afluente en la región.

El docente y activista defensor del cuidado del ecosistema afirmó que, aparentemente, la parte más limpia del río corresponde al área de Múzquiz; sin embargo, señaló que las condiciones empeoran en otros puntos del cauce.

"Lo peor es lo de Nueva Rosita y Sabinas hasta llegar a Juárez, llegando simplemente inmundicias", expresó en su publicación.

La parte más limpia del río se encuentra en Múzquiz, mientras que en Nueva Rosita y Sabinas la situación es alarmante.

Finalmente, el profesor dirigió un llamado a sus amigos, parientes y exalumnos para compartir el mensaje a través de redes sociales, con el propósito de difundir las condiciones que, expuso, enfrenta actualmente el río.