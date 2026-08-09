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Coahuila

Reportan agonía del Río Sabinas

El profesor Alejandro Múzquiz alertó sobre el deterioro que presenta el río Sabinas y difundió a través de su perfil de Facebook evidencias de las condiciones que enfrenta el afluente.

Por Teresa Muñoz - 09 agosto, 2026 - 09:37 p.m.
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      El profesor Múzquiz cuestiona la inconsciencia de las autoridades ante el deterioro del río.

      En su publicación, atribuyó la situación a la inconsciencia de quienes toman decisiones y cuestionó que, mientras se promueve el Geoparque, el río y las tradiciones de la región, el afluente continúe deteriorándose.

      "Se promueve el Geoparque, el río, nuestras tradiciones. Mientras tanto, el río empeora y muere", señaló el profesor en su mensaje difundido mediante redes sociales.

      Evidencias compartidas en redes sociales muestran la crítica situación del afluente en la región.

      El docente y activista defensor del cuidado del ecosistema afirmó que, aparentemente, la parte más limpia del río corresponde al área de Múzquiz; sin embargo, señaló que las condiciones empeoran en otros puntos del cauce.

      "Lo peor es lo de Nueva Rosita y Sabinas hasta llegar a Juárez, llegando simplemente inmundicias", expresó en su publicación.

      La parte más limpia del río se encuentra en Múzquiz, mientras que en Nueva Rosita y Sabinas la situación es alarmante.

      Finalmente, el profesor dirigió un llamado a sus amigos, parientes y exalumnos para compartir el mensaje a través de redes sociales, con el propósito de difundir las condiciones que, expuso, enfrenta actualmente el río.

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