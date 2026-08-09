Registra ERAN 80% en su construcción

La empresa ERAN registra un avance del 80 % en la construcción y ampliación de sus instalaciones en el municipio de San Juan de Sabinas, donde antes se situaba la maquiladora Sara Lee, informó el director de Fomento Económico Municipal, Adrián Sandoval.

El funcionario señaló que el municipio enfrenta actualmente un panorama diferente y positivo en materia económica, en comparación con décadas anteriores, gracias al alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien trabaja en sinergia con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y destacó el desarrollo que registra la compañía.

"Durante un recorrido por las instalaciones se constató el avance de la construcción. El inmueble contará con un comedor, mientras que las oficinas ya se encuentran habilitadas y únicamente está pendiente la llegada del mobiliario", destacó el entrevistado.

Detalles confirmados

Explicó que la nave industrial fue dividida en dos partes para desarrollar procesos distintos, además de que una tercera estructura ubicada en el exterior será destinada a otro proceso de producción de la compañía.

Añadió que en la nave o bodega adicional se ofertarán otros productos que serán comercializados por ERAN, por lo que se contempla que para noviembre se registre contratación de personal.

Respecto a la gerencia y el área administrativa, informó que ya comenzó la contratación de personal, quienes actualmente trabajan en diversas actividades.

Obstáculos enfrentados

Agregó que uno de los obstáculos enfrentados fue el tema de los aranceles; sin embargo, la empresa trabaja actualmente con luz verde.