Reconocimiento de factores de riesgo en conductas autolesivas , clave para prevención

El suicidio puede presentarse a cualquier edad, por lo que es fundamental que familiares y sociedad aprendan a identificar señales de alerta y acerquen a las personas en riesgo a servicios profesionales, señaló Juan Torres Cólica, coordinador de Salud Mental de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria.

Durante una actividad realizada en la colonia Borja de Frontera, el especialista destacó la importancia de fortalecer la salud mental y detectar oportunamente a quienes atraviesan alguna situación que pudiera derivar en conducta suicida. "Lo que tendríamos que hacer como población es identificar los factores de riesgo y las señales de alerta", señaló.

Explicó que entre las manifestaciones que pueden advertir una situación de riesgo se encuentran un estado de ánimo bajo, aislamiento, cambios de comportamiento, despedidas inusuales, entrega de artículos personales de valor y consumo de sustancias. Torres Cólica aclaró que estas señales no son exclusivas de los adultos mayores, sino que pueden presentarse en personas de cualquier edad. Ante estos cambios, recomendó acercarse a la persona, escucharla y explorar lo que está viviendo, evitando dejarla sola frente a una situación de crisis.

El siguiente paso, dijo, es canalizarla a servicios profesionales, como atención psicológica o médica, de acuerdo con las necesidades que presente. El coordinador de Salud Mental destacó que el objetivo de este tipo de actividades es proporcionar a la población herramientas para reconocer una posible conducta suicida, saber cómo actuar y conocer a dónde acudir para recibir atención especializada.