Sari Pérez Cantú instala señalética para mejorar la seguridad vial en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Para prevenir accidentes y fortalecer una cultura vial responsable, se llevó a cabo la instalación de señalética y reductores de velocidad en diversos puntos de la cabecera municipal, como parte de una estrategia integral para proteger a peatones y conductores. Las acciones se concentraron en puntos de alto flujo vehicular y cruces estratégicos.

Entre los trabajos realizados destacó la colocación de boyas, así como la instalación de señalización de reductores de velocidad iniciando el programa en el poniente de la ciudad. Estas medidas buscan disminuir la velocidad en zonas donde se han detectado riesgos potenciales.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración con una vialidad segura y ordenada, subrayando que la prevención es clave para reducir incidentes y salvar vidas, especialmente en colonias con tránsito mixto.

La edil destacó que fomentar la cultura vial es fundamental para construir una ciudad más segura y ordenada, subrayando que el manejo responsable de los vehículos no solo previene accidentes, sino que también protege la vida de peatones, ciclistas y automovilistas. Señaló que respetar los límites de velocidad, la señalización y las normas de tránsito es una responsabilidad compartida que refleja el compromiso ciudadano con el bienestar colectivo, por lo que exhortó a la población a conducir con prudencia, respeto y conciencia en cada trayecto.

Por su parte, José Ángel Ibarra, director de Transporte y Vialidad, exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, atender la señalización instalada, ceder el paso a peatones, evitar el uso del celular al conducir y mantener una conducción preventiva. Reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y permanente.