San Buenaventura: Jesús Garza implementa señalización vial para diciembre

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el propósito de brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones durante la intensa movilidad que caracteriza al mes de diciembre, el Departamento de Vialidad, bajo la dirección de Jesús Garza, llevó a cabo trabajos de señalización preventiva en diversos puntos de la zona Centro de San Buenaventura.

Estas acciones incluyeron la instalación y reforzamiento de señalamientos viales, así como la aplicación de cordones amarillos en la calle Juárez, uno de los tramos más concurridos en esta temporada de compras navideñas y actividades familiares.

Los trabajos de señalización buscan mejorar la seguridad vial, evitar accidentes y garantizar un flujo vehicular más ordenado, reduciendo congestionamientos y tiempos de traslado en áreas de alta circulación. De igual manera, se favorece la visibilidad de los espacios peatonales, beneficiando especialmente a familias con niños y a personas adultas mayores que transitan por el primer cuadro de la ciudad.

Jesús Garza dijo que esta intervención también contribuye al ordenamiento del tránsito en zonas de carga, descarga y estacionamiento, lo que permite que los comercios del sector cuenten con accesos más fluidos, fortaleciendo así la actividad económica local.

El Ayuntamiento de San Buenaventura invita a la ciudadanía a respetar los señalamientos y mantener una conducción responsable, promoviendo con ello unas fiestas decembrinas seguras, tranquilas y ordenadas para todas las familias sambonenses.