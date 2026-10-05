Sergio Sisbeles refuerza acciones de prevención del delito en Coahuila

FRONTERA, Coah.- Tras los hechos ocurridos en Torreón, el Gobierno del Estado reforzará las acciones de prevención del delito, con especial atención en jóvenes, niñas, niños y mujeres, informó Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.

El funcionario señaló que, además de fortalecer la fuerza policial, es necesario atender las causas que pueden originar conductas delictivas y trabajar de manera coordinada con las familias y la sociedad.

"Es importante llegar a las causas, pero también tutelar a sectores prioritarios como son los jóvenes, como son las niñas, los niños y las propias mujeres", señaló.

Sisbeles Alvarado hizo un llamado a las familias a mantenerse atentas a sus hijos, particularmente a sus amistades, conductas y cambios de actitud, al considerar que la prevención del delito es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

En materia de seguridad, destacó que los 13 municipios de la Región Centro-Desierto mantienen coordinación para avanzar hacia la meta de contar con 1.8 elementos policiales por cada mil habitantes, cifra que atribuyó al estándar señalado por la ONU.

Indicó que municipios como Monclova y Frontera han incorporado nuevos elementos, además de invertir en equipamiento, capacitación e inteligencia para fortalecer las corporaciones.

Agregó que también se mantienen acciones mediante la estrategia Inspira y los centros de salud mental, así como programas impulsados por el DIF Coahuila y los municipios para atender a las familias.

"Esto es una responsabilidad de todos. El Gobierno tiene la obligación de crear las políticas públicas, pero también nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hijos", puntualizó.