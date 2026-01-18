Contactanos
Ayuntamiento de Frontera trabaja en regularización de servicios básicos

El proceso de regularización de predios en Frontera busca facilitar la introducción de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Por Azucena Tenorio - 18 enero, 2026 - 08:19 a.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera, Coahuila, informó que dará seguimiento puntual a la situación que enfrentan las familias del fraccionamiento Las Cruces, donde persiste la falta de servicios básicos debido a que los predios fueron comercializados originalmente como terrenos rústicos.

      El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, explicó que esta condición legal impide la dotación inmediata de infraestructura como agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación, ya que los predios rústicos no cumplen con los lineamientos necesarios para una intervención directa del municipio.

      No obstante, aseguró que la administración municipal está consciente de las carencias que viven los habitantes de este sector y que la prioridad es atender las peticiones de quienes ya residen en la zona y buscan mejorar su calidad de vida.

      "Los terrenos fueron vendidos como rústicos, lo que limita la posibilidad de brindar servicios de forma directa; sin embargo, la instrucción es acompañar a los habitantes en un proceso de regularización", señaló.

       

      Detalló que dicho proceso implicará una revisión exhaustiva de la situación legal de cada predio, para lo cual el Ayuntamiento trabajará de manera coordinada con dependencias estatales y federales, con el fin de avanzar en una solución que permita, a futuro, la introducción de los servicios básicos.

