Vehículo se incendia tras volcar en bulevar Emilio Arizpe

Saltillo, Coahuila. – Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza dejó como saldo un automóvil completamente calcinado, luego de incendiarse tras volcar en el puente ubicado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo se desplazaba de norte a sur cuando perdió el control y se impactó contra el camellón central. El golpe provocó que la unidad se elevara y diera una voltereta, quedando con las llantas hacia arriba sobre la carpeta asfáltica.

Instantes después, el motor comenzó a incendiarse y las llamas se propagaron rápidamente por toda la carrocería. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios antes de que el fuego alcanzara la cabina, evitando con ello lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, cerrando la circulación del bulevar y desviando el tránsito hacia la lateral del paso a desnivel para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde, bomberos de la estación 2 acudieron al sitio y lograron sofocar el incendio, además de realizar maniobras de enfriamiento en lo que quedó del vehículo, el cual fue declarado pérdida total.

La vialidad permaneció cerrada durante varios minutos mientras una grúa retiró los restos del automóvil, a la par de que se limpió el área afectada por el combustible y el material calcinado. Una vez concluidas las labores, la circulación fue restablecida en su totalidad.