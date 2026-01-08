Orlando Plaza realiza campaña de atención a mascotas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El programa Mejora Frontera llevó a cabo su primera campaña del año en la colonia Nueva Occidental, donde se ofrecieron servicios gratuitos a la ciudadanía como parte de las acciones de atención comunitaria impulsadas en el municipio.

La jornada se realizó en la Plaza Las Torres, ubicada sobre la calle Torre Reforma, a partir de las 10 de la mañana, donde se desarrolló la Campaña de Mejora enfocada en la atención a mascotas. Durante la actividad se brindaron de manera gratuita servicios de vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, baño garrapaticida y atención médica veterinaria.

El encargado del programa, Orlando Plaza, informó que durante esta primera campaña del año se atendieron un total de 54 mascotas, destacando la buena respuesta de los vecinos del sector. "Tenemos el encargo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas de empezar el año con todo; comenzamos con la brigada de atención a mascotas, que ha funcionado muy bien y con la que hemos recorrido todas las colonias," expresó.

Asimismo, señaló que continuarán trabajando de manera coordinada con Gabriel Elizondo, coordinador estatal de Mejora Coahuila, adelantando que para la próxima semana se iniciarán cortes de cabello gratuitos, además de la realización del primer mercadito del año. Agregó que ya se trabaja en la agenda de actividades para el 2026, con el objetivo de seguir acercando beneficios directos a las familias fronterenses.