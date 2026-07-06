Sari Pérez organiza Brigada de Salud Integral en Frontera

Frontera, Coahuila.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú invitó a las familias de Frontera a participar en la Brigada de Salud Integral que se realizará el próximo viernes 10 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en la plaza de la colonia Elsa Hernández, a un costado de la Comandancia de Seguridad Pública, donde se ofrecerán servicios médicos gratuitos.

La jornada será coordinada por la Dirección de Salud Municipal, a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, en coordinación con el DIF Municipal, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 y el Servicio Nacional de Salud Pública, con el propósito de acercar atención médica y servicios preventivos a la población.

Durante la brigada se brindarán consultas médicas, entrega de medicamentos, aplicación de vacunas del cuadro básico, monitoreo de enfermedades crónicas, toma de glucosa, atención en salud mental, además de un módulo de salud animal con vacunación antirrábica y baños garrapaticidas para mascotas.

Como parte de las actividades, el Departamento de Seguridad Vial realizará dinámicas con lentes de simulación para concientizar sobre los riesgos del consumo de alcohol al conducir.

Asimismo, con el apoyo de la iniciativa privada y la colaboración de especialistas, se ofrecerán consultas de Medicina Interna con enfoque en obesidad, Geriatría y Rehabilitación, además de exámenes gratuitos de la vista y la posibilidad de adquirir lentes a bajo costo.

Sari Pérez informó que su administración continúa gestionando la incorporación de más especialistas para ampliar la cobertura de las brigadas de salud, las cuales se realizarán de manera permanente en distintos sectores del municipio.

La Alcaldesa reiteró la invitación a las familias de la colonia Elsa Hernández y de sectores cercanos para aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecerán durante la jornada.